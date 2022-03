Russia Ukrain Crisis: यूक्रेन के खारकीव (Kharkiv) में हुए रूसी हमले में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा (Naveen Shekharappa) का पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा. इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है. विदेश सचिव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि वो यूक्रेन (Ukrain) की स्थानीय एजेंसियों के संपर्क में हैं. बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष (Russia Ukrain Conflict) में आज एक भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई. नवीन यूक्रेन के खारकीव शहर में मेडिकल की पढ़ाई करने गया हुआ था. वह पिछले चार से वहां था. आज सुबह जब नवीन बंकर से निकल खाने का सामान लेने गया था. इस दौरान वह रूसी गोलीबारी का शिकार हो गया. जिसमें उसकी मौत हो गई. नवीन के दोस्त को स्थानीय अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी.Also Read - EU से बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की- हमने लड़कर अपनी मजबूती जताई, आप भी साथ देकर साबित कीजिए हमारे साथ हैं

वहीं, जैसे ही नवीन की मौत की ख़बर भारत तक पहुंची तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी. हर कोई नवीन के लिए शोक व्यक्त कर रहा है. वहीं, नवीन शेखरप्पा कर्नाटक का रहने वाला था. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने नवीन के परिजनों से बात की और उन्हें सांत्वना दी है. वहीं, नवीन के पिता का कहना है कि वह भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उनके बेटे का पार्थिव शरीर लाकर दिया जाए. विदेश सचिव का यह बयान उसी कड़ी का हिस्सा है. बता दें कि नवीन के पिता से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की. Also Read - Mahashivratri 2022: 23 हजार रुद्राक्षों से बनाई भगवान शिव की मूर्ति, सुदर्शन पटनायक ने यूं दिया शांति का संदेश

His body taken to morgue in university; did speak to his parents in Karnataka earlier today. We'll not only try & evacuate our nationals from conflict zone as soon as possible but also bring back Naveen's body. We are in touch with local authorities in that regard: Foreign Secy pic.twitter.com/YA0xmDxphP

— ANI (@ANI) March 1, 2022