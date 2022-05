Forest Fire Spread in Trikuta Mountains Near Vaishnodevi Temple: जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित त्रिकुटा पहाड़ियों (Fire outbreak in Trikuta Mountain) के जंगल में लगी भीषण आग थमने का नाम नहीं ले रही है. इस कारण नए मार्ग से माता वैष्णों देवी (Vaishno Devi) तीर्थ याभा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है. हालांकि पारंपरिक मार्ग से माता वैष्णों देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है. बता दें कि त्रिकुटा पर्वत पर लगी आग के कारण बुधवार सुबह श्राइन बोर्ड द्वारा एहतियात के तौर पर नए ट्रैक पर पत्थर गिरने के कारण बैटरी कार सेवा को निलंबित कर दिय गया था.Also Read - जंगल में लगी आग की वजह से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास कई बारूदी सुरंगों में विस्फोट

रविवार को लगी आग

बता दें कि रविवार की देर शाम त्रिकुटा पर्वत के वन क्षेत्र में आग लग गई. इस कारण सोमवार से हेलीकॉप्टर सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था. बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए त्रिकुटा पर्वत में तेज हवाओं और लो विजिबिलिटी के कारण सेवाओं को रोक दिया गया था. बता दें कि यह आग त्रिकुटा पर्वत पर लगी है जो कि वैष्णों देवी यात्रा मार्ग से काफी दूर है. ऐसे में अबतक वैष्णोंदेवी की यात्रा सामान्य ढंग से चल रही है. बता दें कि आग लगने के कारण पर्वत पर धुंआ ही धुंआ दिखाई पड़ रहा है.

अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि जंगल में आग बड़े पैमाने पर लगी है. धीरे-धीरे कर यह त्रिकुट के जंगलों में फैल रही है. पुलिस ने बताया कि वन विभाग के दमकल कर्मी, पुलिस और श्राइन बोर्ड के कर्मचारी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं.

पहले भी लग चुकी है आग

पहली मई 2022 को मां वैष्णों देवी के त्रिकुटा पर्वत के साथ लगती शंकराचार्य पहाड़ी के करीब रविवार की सुबह भीषण आग लग गई थी. सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों के साथ माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड द्वारा आग बुझाने का प्रयास जारी है. इस दौरान शाम करीब 5 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था. वहीं इससे भी पहले 21 दिसंबर 2021 को त्रिकुटा पर्वत के घने जंगलों में भयंकर आग लग ग थी. इस दौरान काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था.