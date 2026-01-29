Hindi India Hindi

Former Air Force Chief Bs Dhanoa On China Air Power Indias Biggest Concern Is This

चीन के मोर्चे पर भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूर्व एयर फोर्स चीफ ने खोला ड्रैगन की ताकत का राज

चीन के मोर्चे पर भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, इस पर पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने प्रकाश डाला है.

Indian Air Force: भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे लंबी हवाई सीमाओं की रक्षा करती है. इंडियन एयर फोर्स पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है. लेकिन, इस समय भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी का सामना कर रही है. दूसरी तरफ चीन रिकॉर्ड तेजी से फाइटर जेट्स का निर्माण कर रहा है. चीन के मोर्चे पर भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, इस पर पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने प्रकाश डाला है.

बीएस धनोआ ने क्या कहा

एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा कि कुछ सालों पहले तक चीन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह तिब्बत में अपने फाइटर जेट बड़ी संख्या में तैनात नहीं कर सकता था. चीन ने इस समस्या पर काम किया है और अब कई शेल्टर बना लिए हैं. इसके अलावा चीन के पास लड़ाकू विमानों की संख्या को लेकर कोई चिंता नहीं है.

पूर्व एयर फोर्स चीफ ने कहा कहा कि अगर हम चीन के 10 विमान गिरा देते हैं तो वह पीछे से 10 और ले आएगा. लेकिन, अगर हम अपने 20 फाइटर जेट खोते हैं तो इनकी भरपाई करने के लिए भारत के पास कोई सुविधा नहीं है. ये चीन के मोर्चे पर भारत की सबसे बड़ी समस्या है.

तकनीक का बड़ा रोल

पूर्व एयर फोर्स चीफ बीएस धनोआ ने आधुनिक युद्ध में तकनीक के महत्व पर भी प्रकाश डाला. जो शुरुआती युद्ध होता है उसमें आप दुश्मन के रडार और सेंसर को तबाह करते हैं. इसके लिए तकनीकी बढ़त आपके पास होनी चाहिए. एयर कॉम्बैट में दुश्मन को एक तरह से अंधा कर दिया जाता है. इसके बाद आपकी एयर फोर्स पूरी ताकत से दुश्मन के इलाके में हमला कर सकती है. इस काम के लिए जरूरी नहीं है कि सभी लड़ाकू स्क्वाड्रन राफेल विमानों के ही हों. सीमित मात्रा में आधुनिक विमान भी काफी हैं. ये कहते हुए पूर्व एयर चीफ मार्शल ने ध्यान दिलाया कि चीन पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान बना चुका है.

क्या है भारतीय वायुसेना की रणनीति

दुश्मन के मुकाबले पलड़ा भारी रखने के लिए भारतीय वायुसेना लॉन्ग टर्म योजना पर काम कर रही है. एयरफोर्स के पास पहले से ही 36 राफेल विमान हैं. 114 राफेल के लिए भी फ्रांस के साथ डील जल्द हो सकती है. ये वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के विमान होंगे. संख्या की समस्या स्वदेसी तेजस मार्क-1ए और तेजस मार्क-2 जैसे विमानों को बड़ी संख्या में वायुसेना में शामिल कर के दूर की जाएगी.

