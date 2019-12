नई दिल्ली: पूरे देश में इस समय नागरिकता विधेयक के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शुरू हुआ यह प्रोटेस्ट अब दुनिया के सामने चर्चा का एक विषय बन गया है. देश-विदेश में इस एक्ट के खिलाफ लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं. बॉलीवुड से लेकर राजनीति की गलियारों से कई नामचीन हस्तियों ने इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है. अब इसी सिलसिले में असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का नाम भी शामिल हो गया है.

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की संवैधानिक वैद्यता को चुनौती देने के लिए तीन दशक बाद जबमुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने वकील की पोशाक पहनी तो हर कोई चकित रह गया. गोगोई सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर मौजूद रहे. कांग्रेस नेता ने मामले में पी.चिदंबरम का सहयोग किया.

चाहे कितना भी कीचड़ फैलाया जाए, लेकिन कमल को कहीं नहीं खिलने दिया जाएगाः आदित्य ठाकरे

BJP’s diversionary & divisive policies are ruining the unity & integrity of India: Former CM Shri @tarun_gogoi #JanVirodhiBJP pic.twitter.com/h1M0fggBt4

बुधवार को उनके बेटे व कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ट्वीट किया, “मेरे पिता और असम के तीन बार के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ अपना मामला दायर करने के लिए वकील का पोशाक पहनी है.”

My father and former 3-term Assam Chief Minister Shri Tarun Gogoi dons his lawyer robes to file his case against the Citizenship Amendment Act in the Supreme Court today. @tarun_gogoi @INCIndia pic.twitter.com/fsOxEFKtcm

— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) December 18, 2019