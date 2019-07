नई दिल्ली. दिल्ली की राजनीति को 24 घंटे के भीतर दूसरा झटका लगा है. शनिवार की शाम दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन के बाद, रविवार की सुबह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष मांगे राम गर्ग का निधन हो गया. गर्ग गंभीर रूप से बीमार थे और पश्चिम विहार स्थित बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में भर्ती थे. उनके परिवार के एक सदस्य ने कहा कि उन्होंने रविवार सुबह अस्पताल में अंतिम सांस ली. पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने मांगे राम गर्ग के निधन पर गहरा दुख जताया है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली भाजपा इकाई के पूर्व अध्यक्ष के निधन पर शोक जताते हुए इसे पार्टी को हुआ बड़ा नुकसान बताया है. पीएम मोदी ने टि्वटर पर शोक संदेश में कहा है, ‘मांगे राम गर्ग जी जैसे नेता पार्टी के लिए निधि के समान थे. वे जमीनी स्तर पर आम लोगों की समस्याओं को जानकर निस्वार्थ भाव से काम करने वाले नेता थे. पार्टी के उत्थान के लिए गर्ग जी के किए गए काम को हम वर्षों तक याद करते रहेंगे.’ पीएम मोदी ने अपने शोक संदेश में आगे कहा, ‘दिल्ली और यहां रहने वाले लोगों के साथ मांगे राम गर्ग विशेष रूप से जुड़े हुए थे. इस शहर के विकास में उनका योगदान लोगों को हमेशा याद रहेगा. भाजपा को दिल्ली में मजबूत करने के लिए मांगे राम गर्ग ने जो योगदान दिया है, उसके लिए पार्टी हमेशा आभारी रहेगी. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है. ऊं शांति.’

Leaders like Shri Mange Ram Garg Ji are assets for any party. They work selflessly at the grassroots and touch the lives of several people through various community service initiatives. The good work Garg Ji did would continue to be remembered for years.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 21, 2019