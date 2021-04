नई दिल्ली: CBI के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का दिल्ली में आज निधन हो गया है. इस बात की पुष्टि समाचार एजेंसी ANI ने की है. एजेंसी के मुताबिक 68 वर्षीय सिन्हा ने सुबह के 4 बजे अंतिम सांसें लीं. बता दें कि सिन्हा 1974 बैच के IPS अधिकारी है. इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कई अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है. Also Read - पासपोर्ट बनवाने के नाम पर रिश्वत माँगता था अफसर, CBI ने किया अरेस्ट

रंजीत सिन्हा अपने करियर में CBI के निदेशक, ITBP के डीजी व अन्य कई पदों पर कार्य कर चुके हैं. हालांकि उनके खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज किया था. रंजीत सिन्हा पर आरोप लगाया गया था कि सीबीआई के डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने कोयला आवंटन घोटाले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया था.

Ranjit Sinha, 1974 batch retired IPS officer, who held various senior posts including that of CBI director and DG ITBP, passed away today around 4:30 am in Delhi.

