नई दिल्ली: तीन बार असम के सीएम रहे तरुण गोगोई (Tarun Gogoi Passed Away) का निधन हो गया है. कांग्रेस नेता तरुण गोगोई (Tarun Gogoi) पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे. तरुण गोगोई 84 साल के थे. नौ साल पहले ही 75 की उम्र में तरुण गोगोई ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी. कांग्रेस नेता तरुण गोगोई के नेतृत्व में 2011 के कांग्रेस (Congress) ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था. ये लगातार तीसरा मौका था जब तरुण गोगोई की अगुवाई में कांग्रेस को असम सत्ता हासिल हुई थी. असम की जनता के बीच तरुण गोगोई का करिश्माई प्रभाव था. Also Read - असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन, हाल ही में दी थी कोरोना को मात

ऐसा रहा राजनीतिक जीवन (Political Life of Tarun Gogoi)

तरुण गोगोई (Tarun Gogoi) अपने राजनीतिक सफ़र में कई बड़े पदों पर रहे. केंद्र सरकार में मंत्री रहने के साथ-साथ तीन बार सीएम रहे. इसकी शुरुआती छात्र जीवन से हुई थी. एक अप्रैल 1936 को तरुण गोगोई का जन्म असम के जोरहाट जिले के टी-एस्टेट में हुआ था. तरुण गोगोई ने प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट बॉयज स्कूल की थी. असम इंटर कॉलेज में पढ़े. फिर जेबी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की. तरुण गोगोई के ज़िन्दगी में राजनीति पढ़ाई के शुरुआती दिनों में ही हो गया था. वह जेबी कॉलेज और असम इंटर कॉलेज के छात्र संघ में रहे. जोरहाट कॉलेज में छात्र संघ के सेनापति भी रहे. Also Read - Tarun Gogoi Health Update: असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई वेंटिलेटर पर, हालत बेहद नाजुक

52 साल पहले लड़ा था पहला चुनाव (First Election of Tarun Gogoi)

1968 में तरुण गोगोई जोरहाट के नगर परिषद के चुनाव के लिए उतरे. ये पहला मौका था जब वह जन प्रतिनिधि बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरे और सफल भी हुए. इसके बाद तेजी से कदम बढ़ाते हुए वह 1971 में पांचवें लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करते हुए सांसद भी बन गये. 1976 में कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का संयुक्त सचिव भी बना दिया. तरुण गोगोई लगातार 5 बार सांसद निर्वाचित हुए. कई बार विधायक भी बने. केंद्र सरकार में मंत्री बनाये गये. Also Read - अस्पताल में बीमार माँ को देखने गईं दो बहनों से हैवानियत, 6 लोगों ने किया गैंगरेप

लगातार तीन बार सीएम बने, ऐसा था करिश्मा

असम में 2001 में तरुण गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और तरुण गोगोई को सीएम बनाया गया. इसके बाद 2006 में भी कांग्रेस को जीत मिली और तरुण गोगोई दूसरी बार सीएम बने. 2011 में भी तरुण गोगोई अजेय रहे और लगातार तीसरी बार सीएम बने. 2011 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला. 20 साल में ये पहला मौका था जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था. ये तरुण गोगोई का करिश्मा ही था कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस को तीसरी बार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ.

तरुण गोगोई को बेहतरीन प्रशासक माना जाता रहा. उल्फा जैसे उग्रवादी संगठनों से शांति वार्ता कर तरुण गोगोई ने असम से उग्रवाद जैसी समस्या को ख़त्म करने के शानदार प्रयास किये, जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली.