कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेब भट्टाचार्य को सांस लेने में शिकायत के बाद शुक्रवार रात में एक शहर के अस्पताल में भर्ती किया गया है. एक निजी अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 75 वर्षीय माकपा नेता का रक्तचाप काफी कम था.

Former Chief Minister of West Bengal, Buddhadeb Bhattacharya, has been admitted to Woodlands Multispeciality Hospital Limited, in Kolkata. More details awaited. pic.twitter.com/jOhuDYwjVZ

