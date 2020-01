नई दिल्ली: दिल्ली में विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) की सरगर्मी के बीच पूर्व मंत्री Former Congress MLA राजकुमार चौहान (Rajkumar Chauhan) ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष Congress interim President सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात की है. सूत्रों का कहना है कि वापसी करने पर कांग्रेस (Congress) की ओर से उन्हें मंगोलपुरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है. बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों पर आठ फरवरी को चुनाव होंगे. मतगणना 11 फरवरी को होगी.

चौहान के जल्द ही कांग्रेस में वापसी करने की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों का कहना है कि चौहान की सोनिया से मुलाकात के दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा भी मौजूद थे.

शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा (BJP) में शामिल हो गए थे.

Former Congress MLA from Delhi, Rajkumar Chauhan, who had joined BJP last year, leaves after meeting Congress interim President Sonia Gandhi pic.twitter.com/NanzEXdjAo

