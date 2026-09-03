दिल्ली जल बोर्ड टेंडर स्कैम: गिरफ्तारी के 15 दिन बाद जेल से बाहर निकले सत्येंद्र जैन, AAP बोली- सत्यमेव जयते

अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन पर कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे. इसके बाद ED ने उन्हें 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 872 दिन तक जेल में थे. फिर जमानत मिली थी. 18 अगस्त 2026 को उन्हें दोबारा अरेस्ट किया गया था.

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दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर में भ्रष्टाचार के अलावा सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है. (ANI)

पेशे से आर्किटेक्ट सत्येंद्र जैन ने CPWD में किया था काम

अन्ना हजारे के जनलोकपाल आंदोलन के बाद राजनीति में हुई एंट्री

जैन ने दिल्ली की AAP सरकार में संभाले कई अहम मंत्रालय

अक्टूबर 2024 में जमानत पर तिहाड़ जेल से हुई थी रिहाई

दिल्ली के जल बोर्ड टेंडर स्कैम मामले में 18 अगस्त को गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 15 दिन बाद जमानत मिल गई. राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत पर मंजूरी मिलने के बाद जैन गुरुवार (3 सितंबर) को जेल से बाहर आ गए. एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने दिल्ली जल बोर्ड के STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) टेंडर में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था. स्पेशल जज ने जैन को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने का निर्देश दिया. सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने खुशी जताई है. उन्होंने X हैंडल पर पोस्ट कर ‘सत्यमेव जयते’ लिखा है.

सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “जल बोर्ड के टेंडर मामले में कोई घोटाला नहीं है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर चुका है.” भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बिना पूछताछ या पुलिस रिमांड की जरूरत के सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा. जिससे साफ है कि कार्रवाई का मकसद सिर्फ एक पूर्व मंत्री को परेशान करना था. सौरभ भारद्वाज ने कोर्ट से मिली जमानत पर आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की इस तरह की ‘तानाशाही’ ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और जनता जल्द ही उसे सत्ता से बाहर कर देगी.

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ACB ने जल बोर्ड स्कैम में इन लोगों को भी किया था गिरफ्तार

ACB ने सत्येंद्र जैन के साथ ही पूर्व DJB CEO और IAS अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, AN Enterprises के प्रोपराइटर नागेंद्र यादव, Euroteck Environment Pvt. Ltd. के मालिक राजा कुमार कुर्रा और Srijanhar के प्रोपराइटर पंकज वर्मा को गिरफ्तार किया है.

#WATCH | Delhi: On former Delhi minister and AAP leader Satyendar Jain, AAP Delhi President Saurabh Bharadwaj says, “First of all, let me say that there is no scam here. Similarly, it was labeled an ‘excise scam,’ yet the court later observed that the matter didn’t even warrant a… https://t.co/14KJPjVkYm pic.twitter.com/ePU6ZHzJDL — ANI (@ANI) September 3, 2026

शकूरबस्ती विधासभा सीट से 3 बार चुने गए थे विधायक

सत्येंद्र जैन दिल्ली के शकूरबस्ती विधासभा सीट से 2013, 2015 और 2020 में विधायक चुने गए थे. 2025 में भी उन्होंने इसी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ा. लेकिन, BJP के करनैल सिंह के हाथों करारी हार मिली थी.

सत्येंद्र जैन पर दर्ज हैं कौन-कौन से मामले?

दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर में भ्रष्टाचार के अलावा सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है. आरोप था कि फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच उनकी ज्ञात आय के मुकाबले संपत्ति में करीब 1.47 करोड़ की कथित गड़बड़ी थी. CBI ने 24 अगस्त 2017 को उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया था.

आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों में ED ने 30 मई 2022 को सत्येंद्र के खिलाफ नया केस दर्ज किया और गिरफ्तारी हुई.

मार्च 2025 में दिल्ली ACB ने 571 करोड़ के CCTV कैमरा प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर सत्येंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया था.

वहीं, ED ने 2025 में दिल्ली सरकार के क्लासरूम निर्माण प्रोजेक्ट में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी सत्येंद्र को आरोपी बनाया.

सितंबर 2025 में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सत्येंद्र जैन से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अटैच की थीं.

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अक्टूबर 2024 में से हुई थी रिहाई

अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन पर कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे. इसके बाद ED ने उन्हें 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 872 दिन से जेल में थे. 18 अक्टूबर 2024 को दिल्ली की अदालत ने उन्हें जमानत दी थी. इसके बाद वह 19 अक्टूबर 2024 को तिहाड़ से बाहर आए थे.

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