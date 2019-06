नई दिल्ली. पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाए जाने की खबर झूठी निकली. इस संबंध में सबसे पहली सूचना केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के टि्वटर हैंडल से मीडिया में फैली. केंद्रीय मंत्री के ट्वीट से वरिष्ठ भाजपा नेत्री के बारे में ऐसी जानकारी आते ही सोशल मीडिया पर सुषमा स्वराज को राज्यपाल बनाने को लेकर कमेंट्स आने लगे. लेकिन ट्वीट के मीडिया में आने के कुछ ही देर बाद पता चला कि यह खबर गलत है. बाद में सुषमा स्वराज ने भी अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल पर उनके बारे में फैलाई गई इस खबर को गलत बताया.

सुषमा स्वराज ने इस तरह की खबरों को ट्वीट कर खारिज कर दिया, वहीं हर्षवर्धन ने भी अपने ट्वीट को एक घंटे के भीतर हटा लिया. हर्षवर्धन ने पहले ट्वीट कर सुषमा स्वराज को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी थी. लेकिन बाद में उसे हटा दिया था. उनके ट्वीट के करीब एक घंटे बाद सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, ‘‘आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर मेरी नियुक्ति की खबरें सच नहीं हैं.’’ गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने भी इन खबरों को खारिज कर दिया.

Former External Affairs Minister & senior BJP leader Sushma Swaraj denies reports of her being appointed as the Governor of Andhra Pradesh, tweets “The news about my appointment as Governor of Andhra Pradesh is not true.” pic.twitter.com/HczqA0p4Ji

— ANI (@ANI) June 10, 2019