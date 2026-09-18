गुरुग्राम में 31 साल के HR प्रोफेशनल की हत्या, 7 घंटे तक कार में रखी बॉडी, पूर्व महिला सहकर्मी और पति गिरफ्तार

Gurugram Murder: युवराज और आन्या दोनों के फोन स्विच ऑफ थे. इसके बाद जांचकर्ताओं ने आन्या की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया.

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युवराज की कार के अंदर बहस हुई, जिसके बाद कथित तौर पर हत्या कर दी गई. (photo credit, IANS)

Gurugram Murder: गुरुग्राम में एक एचआर प्रोफेशनल की हत्या का मामला सामने आया है. परिवार का कहना है कि 31 साल के युवराज सिंह मनचंदा एक पुरानी सहकर्मी से मिलने गुरुग्राम गए थे. इसके बाद वह लापता हो गए. परिवार ने उनके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने युवराज सिंह मनचंदा की कथित हत्या के मामले में उनकी पुरानी साथी अन्या वत्स को गिरफ्तार किया है. अन्या वत्स के पति और दूसरे आरोपी संयम सचदेवा भी गिरफ्तार किए गए हैं.

सूत्रों ने बताया कि युवराज की कार के अंदर बहस हुई, जिसके बाद कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई. युवराज को उनकी अपनी कार के अंदर दो बार गोली मारी गई.

क्या है हत्या की वजह ?

युवराज अपने परिवार के साथ सरिता विहार में रहते थे. वह एक जाने-माने रियल एस्टेट डेवलपर के लिए काम करते थे. पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे पैसों का कोई विवाद हो सकता है.

दोनों आरोपी अन्या और संयम दोनों गुड़गांव के रहने वाले हैं. वे शादीशुदा हैं और उनका एक साल का बेटा है.

चार साल पहले साथ काम करते थे युवराज और अन्या

पुलिस ने कहा, अन्या ने 2022 में युवराज के साथ एक और जाने-माने रियल एस्टेट डेवलपर के ऑफिस में काम किया था. अभी अन्या बेरोजगार थीं. उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था. पुलिस के मुताबिक, उन्हें नौकरी से निकालने की वजह पैसों से जुड़ी कोई गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि की जा रही है. संयम भी बेरोजगार था.

दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शव को कम से कम सात घंटे तक कार में ही रखा क्योंकि वह तय नहीं कर पा रहे रहे थे कि इसे कहां ठिकाने लगाया जाए. बाद में उन्होंने शव को अपने घर के पास एक सीवर में फेंक दिया. फिर वे उत्तराखंड भाग गए.

युवराज 6 सितंबर से लापता थे, लेकिन परिवार ने 11 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने परिवार को बताया था कि गुड़गांव में उनकी एक मीटिंग है. जांचकर्ताओं ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा और CCTV फुटेज का विश्लेषण किया और पाया कि युवराज ने आखिरी बार आन्या से बात की थी. युवराज और आन्या दोनों के फोन स्विच ऑफ थे. इसके बाद जांचकर्ताओं को एक नया मोबाइल नंबर मिला, जिसका इस्तेमाल आन्या कर रही थी.