नई दिल्ली: पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नहीं रहीं. एम्स में उनका निधन हुआ. अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था. तबियत बिगड़ने के कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया. अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि सुषमा स्वराज को रात 10 बजकर 20 मिनट पर अस्पताल लाया गया और उन्हें सीधे आपातकालीन वॉर्ड में ले जाया गया. इसके कुछ समय बाद ही उनके निधन की सूचना आ गई.

Former External Affairs Minister & senior BJP leader, Sushma Swaraj, passes away. pic.twitter.com/4L59O73xQU

सुषमा स्वराज के निधन से हड़कंप मच गया. केंद्र सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के कई शीर्ष नेता एम्स में हैं. सुषमा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हर्षवर्धन भी एम्स में पहुंच गए हैं. बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी थोड़ी देर में एम्स पहुंचने वाले हैं. बताया जा रहा है कि सुषमा स्वराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है.

सुषमा बीजेपी के की वरिष्ठ और सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थीं. वह अपने अनूठी भाषण शैली की वजह से काफी मशहूर थीं. खराब स्वास्थ्य के चलते सुषमा स्वराज ने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था. सुषमा स्वराज 2009 और 2014 में मध्यप्रदेश के विदिशा से चुनाव जीतकर सांसद बनी थीं. इसके साथ ही उन्होंने 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका अदा की थी.

Union Ministers Nitin Gadkari, Piyush Goyal, & Prahalad Singh Patel have also reached AIIMS, Delhi where Former External Affairs Minister, Sushma Swaraj, passed away. https://t.co/0QC5cYgBol

