गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता लुइजिन्हो फलेरियो (Luizinho Faleiro) ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. लुइजिन्हो फलेरियो ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा कि उन्हें अब न तो कोई उम्मीद दिखती है और न ही पार्टी के पतन को रोकने के लिए कोई इच्छाशक्ति. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस 'वही पार्टी नहीं है जिसके लिए हमने बलिदान दिया और संघर्ष किया.'

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 70 वर्षीय लुइजिन्हो फलेरियो के ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल होने की चर्चा है. ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशंसा की. लुइजिन्हो फलेरियो ने कहा, 'ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी है. बंगाल में ममता का फॉर्मूला जीत गया है.'

Former Goa Chief Minister and MLA Luizinho Faleiro in his resignation letter to Congress interim president Sonia Gandhi writes, "I see absolutely no hope or even the will to prevent the collapse of the party and change for the better". pic.twitter.com/BU15Fz8GRq

