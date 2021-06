देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. हालांकि कोरोना के रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामले में गिरावट आ रही है. इस बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. इससे पहले इस साल 13 अप्रैल को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. हालांकि तब वह ठीक हो गए थे. हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (IGMC) में भर्ती कराया गया है. Also Read - Coronavirus Cases In India: कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी, एक दिन में 3,403 लोगों की मौत, 91,702 लोग संक्रमित

इससे पहले देश में देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 91,702 नए मामले सामने आए और इस दौरान 3403 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,92,74,823 हो गई है.

Former Himachal Pradesh CM Virbhadra Singh has tested positive for COVID19 for the second time. He was earlier tested positive on April 13 this year and later recovered. He is admitted to Indira Gandhi Medical College and Hospital (IGMC): Himachal Pradesh Health Secretary

