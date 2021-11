जनता दल यूनाइटेड (JDU) के पूर्व महासचिव पवन वर्मा मंगलवार को ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल हो गए. अगला नंबर कांग्रेस के कीर्ति झा आजाद (Kirti Jha Azad) का है. कीर्ति आजाद भी जल्द ही टीएमसी का दामन थामेंगे. पवन वर्मा दिल्ली में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की उपस्थिति में TMC से जुड़े हैं.Also Read - तृणमूल कांग्रेस की नेता Saayoni Ghosh को मिली जमानत, एक दिन पहले इस वजह से हुई थी गिरफ्तारी

मालूम हो कि ममता बनर्जी अभी दिल्ली आई हुई हैं. वह दिल्ली आने पर हमेशा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात करती हैं. हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने संकेत दिया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बार शायद सोनिया गांधी से ना मिलें. कीर्ति आजाद 1983 की क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे. दिसंबर 2015 में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ में कथित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार को लेकर तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को खुले तौर पर निशाना बनाने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निलंबित कर दिया गया था. वह 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे. Also Read - त्रिपुरा के हालात पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट, अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद TMC ने दायर की याचिका

Former JD(U) leader Pavan Varma joins Trinamool Congress in New Delhi pic.twitter.com/H62qsQoGXY

— ANI (@ANI) November 23, 2021