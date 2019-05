मुंबई: जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल को आव्रजन अधिकारियों ने शनिवार को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश के लिये उड़ान भरने से ठीक पहले रोक दिया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. दोनों एमिरेट्स की उड़ान संख्या ईके 507 से दुबई होते हुए लंदन के लिये उड़ान भरने वाले थे. हवाईअड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि विमान उड़ान भरने के लिये उड़ान पट्टी की तरफ जा रहा था, तभी उसे वापस पार्किंग में बुला लिया गया.

Naresh Goyal (file pic) and his wife Anita Goyal, travelling from Mumbai to outside India, on an Emirates flight, were restricted from leaving the country by immigration. More details awaited. pic.twitter.com/Um72nWXWkh

— ANI (@ANI) May 25, 2019