MP Govt Jobs News: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियां अब सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही मिलेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने मंगलवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किया जा रहा है. प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश के बच्चों का ही अधिकार है! शिवराज सरकार के इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यह कोई अचंभे की बात नहीं है. Also Read - शिवराज सरकार का बड़ा फैसला- MP में सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी

उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नौकरियां सबके लिए हैं, लेकिन मध्यप्रदेश में नौकरियां ‘केवल’ राज्य के लोगों के लिए है. उन्होंने कहा कि इसमें ‘वहां आश्चर्य की कोई बात नहीं’ है.

While states like Nagaland & MP are moving towards semi autonomous status & exclusive rights for locals,J&K entitled to all of this constitutionally has been robbed because it is muslim dominant.BJPs 🇮🇳 has no place for minorities, hence validating Jinnah’s two nation theory

