श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री अल्ताफ बुखारी ने रविवार को नया राजनीतिक संगठन बनाने की घोषणा की जिसका नाम ‘जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी’ रखा गया है. पार्टी में राज्य और राष्ट्रीय दलों के 30 अन्य नेता भी शामिल हुए हैं. बुखारी जे-केएपी के अध्यक्ष चुने गए हैं. उन्होंने कहा कि नई पार्टी का मुख्य एजेंडा जम्मू कश्मीर के लिये राज्य का दर्जा बहाल करवाना और इसके नागरिकों के जमीन और नौकरियों में मूल निवासियों के तौर पर अधिकार को बहाल करना है.

Former J&K Min Syed Altaf Bukhari at launch of Apni Party in Srinagar:This party is not floated by a family&there will be total restriction that anybody who becomes President of party cannot be elected more than 2 times. It is by the commoners,for the commoners, of the commoners. pic.twitter.com/GmaVMdohiN

— ANI (@ANI) March 8, 2020