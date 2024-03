कर्नाटक के Ex-CM येदियुरप्पा के खिलाफ FIR, नाबालिग के यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO के तहत मामला दर्ज

Breaking News: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लड़की को sexually assault के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. POCSO और 354 (A) IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल सदाशिवनगर (Bangalore, Karnataka) थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक महिला ने POCSO मामले की शिकायत दर्ज कराई है.

एफआईआर के मुताबिक उनकी नाबालिग बेटी के साथ पहले रेप किया गया था. ‘वे इस मामले में न्याय मांगने येदियुरप्पा के घर गए थे. इस दौरान बीएस येदियुरप्पा ने हमसे करीब 9 मिनट तक बात की. फिर वह मेरी नाबालिग बेटी का हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया और पांच मिनट बाद बाहर आ गए. लड़की की मां ने शिकायत में बताया कि ‘उसने मेरी बेटी के प्राइवेट पार्ट्स को छुआ, उसका यौन शोषण किया.’

पुलिस के संज्ञान में आया है कि महिलाओं ने इस तरह की कई शिकायतें दी हैं. पुलिस सूत्रों ने कहा है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं.

येदियुरप्पा 2008 से 2011 तक, मई 2018 में कुछ समय के लिए और जुलाई 2019 से 2021 तक मुख्यमंत्री रहे.

Bengaluru | An FIR has been filed against former Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa for allegedly sexually assaulting a minor girl. A case has been registered under POCSO and 354 (A) IPC against him.

— ANI (@ANI) March 15, 2024