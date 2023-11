Karnataka के पूर्व सीएम HD Kumaraswamy ने बिजली चोरी के मामले में भरा जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

Karnataka News: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने शुक्रवार को बिजली चोरी के मामले में 68,526 रुपये का जुर्माना भरा. कुमारस्वामी ने बताया कि दिवाली पर जेपी नगर में अपने निवास को जगमग करने के लिए अवैध कनेक्शन से बिजली लेने के मामले में (Stealing Power) उन्होंने 68,526 रुपये का जुर्माना भरा है. उन्होंने इस राशि को ‘अनुचित एवं अत्यधिक’ करार दिया. JDS के प्रदेश अध्यक्ष ने जुर्माना राशि की गणना के तरीके को लेकर भी विरोध जताया. उन्हें उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR में भी कमियां नजर आईं. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर होने के कारण उन्हें राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है.

