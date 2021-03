केरल में चुनावी रैलियों के बीच केरल पूर्व सांसद का एक विवादित बयान सामने आया है. इडुक्की के पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज ने राहुल गांधी के खिलाफ विवादिय बयान देते हुए कहा है कि राहुल गांधी से लड़कियों को दूर रहना चाहिए. क्योंकि वे अविवाहित है. बता दें पूर्व सांसद ने यह बयान तब दिया जब वे राज्य सरकार में मंत्री और सीपीएम नेता एमएम मणि के लिए चनाव प्रचार कर रहे थे. इस दौारन उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी अविवाहित हैं. वे चर्चा के लिए केवल लड़कियों के कॉलेजों में जाते हैं. राहुल गांधी से लड़कियों को डरना चाहिए, वे दिक्कत पैदा कर सकते हैं. Also Read - PM Modi आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे

मंत्री के बिगड़े बोल Also Read - केरल के सीएम विजयन ने कहा- कांग्रेस और बीजेपी के बीच हैं घनिष्ट सम्बन्ध, सब साफ दिख रहा है

बता दें कि जब पूर्व सांसद ने विवादित बयान दिया उस दौरान राज्य सरकार में उर्जा मंत्री मणि मंच पर बैठे हुए थे, साथ ही वे इस बयान पर हंसते भी दिखाई दिए. बता दें कि इस विवादित बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और कांग्रेस पार्टी ने इस बाबत चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है. बता दें कि साल 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद जॉर्ज जॉयस जीते थे. लेकिन साल 2019 में उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार ने इडुक्की सीट से हरा दिया था. Also Read - नितिन गडकरी ने कहा- देश से ज्यादा कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं राहुल गांधी, इज्जत खराब होती है

We condemn this misogynistic comment by Joyce George.

It’s clear @cpimspeak is feeling the heat of losing elections https://t.co/IZWlV4j0xQ

— Congress Kerala (@INCKerala) March 30, 2021