मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी की हत्या कर लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया और उसके अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है.

पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) राजेश सिंह ने बताया कि दो दिन पूर्व थाना बीटा -2 क्षेत्र के अल्फा- 2 में रहने वाले नरेंद्र नाथ (72 वर्ष) तथा उनकी पत्नी सुमन नाथ की हत्या कर उनके घर में लूटपाट की गई थी.

सिंह ने बताया कि पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अधिकारी ने 48 घंटे के अंदर इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है.

बता दें कि यूपी के ग्रेटर नोएडा के Alfa-2 सेक्टर के I-24 मकान में रहने वाले 70 वर्षीय कारोबारी नरेंद्र नाथ और 65 वर्षीय उनकी पत्नी सुमन नाथ शुक्रवार को मृत पाए गए. ये दोनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के चचेरे भाई और भाभी थे. इस दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर समेत सभी आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंचे.

पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दंपति हत्या गला घोंट कर की गई है और इसमें किसी जानकार का हाथ है. क्योंकि घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है. हालांकि पुलिस ने अब इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

(इनपुट भाषा)