चंडीगढ़: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के पूर्व हिंदू विधायक बलदेव कुमार ने भारत सरकार से राजनीतिक शरण मांगी है. उन्होंने कहा, “पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है. उन पर अत्याचार बढ़ता रहा है और उनकी हत्या की जा रही हैं. मुझे दो साल जेल में रखा गया. वे लगभग एक महीने से पंजाब के नगर खन्ना में अपनी ससुराल में अपनी पत्नी भावना और दो बच्चों के साथ रुके हुए हैं.

ट्रेन में लोकसभा अध्‍यक्ष के साथ हुआ ये वाकया, पुलिस बुलाकर 5 लोगों को भिजवाना पड़ा जेल

कुमार (43) ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर मुकदमें चलाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वहां हिंदू और सिख नेताओं की हत्याएं की जा रही हैं. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के पूर्व विधायक ने पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों से उनके अधिकार छीने जाने का आरोप लगाते हुए भारत में शरण मांगी है.

अमेरिका जा रहे 81 साल के बूढ़ेे की एयरपोर्ट पर खुली पोल, सामने आया 32 साल का ये जवान

बलदेव कुमार (43) अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ पिछले महीने भारत आए थे और अभी वे पंजाब के लुधियाना जिले में हैं. उन्होंने कहा, “मेरे भाई वहां (पाकिस्तान में) हैं. कई सिख और हिंदू परिवार भारत आकर बसना चाहते हैं. गुरुद्वारों की स्थिति खराब है. अल्पसंख्यकों का कोई सम्मान नहीं है. हाल ही में एक सिख लड़की को जबरन मुस्लिम बनाने का मामला प्रकाश में आया था.

Baldev Kumar, former MLA of Pakistan PM Imran Khan’s Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) party: Not only minorities but even Muslims are not safe there (Pakistan). We are surviving in Pakistan with lot of difficulties. I request Indian govt to give me asylum here. I will not go back. pic.twitter.com/V3J8TWeuG4

— ANI (@ANI) September 10, 2019