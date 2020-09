नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ठाकुर रचपाल सिंह ( Thakur Rachpal Singh) की सोमवार को जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के एक अस्पताल में कोविड-19 (COVID-19) की वजह से मौत हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पार्टी के एक नेता ने बताया कि 69 वर्षीय सिंह के परिवार में पत्नी, बेटा और दो बेटियां हैं. अधिकारियों ने बताया कि राजौरी जिले के कलाकोटे इलाके में स्थित सियालसुई गांव निवासी सिंह को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद पांच सितंबर को रियासी जिले के ककरियाल स्थित श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. Also Read - भारतीय पहलवानों पर कोरोना की मार, राहुल अवारे का टेस्ट भी आया पॉजिटिव, 5 रेसलर हो चुके हैं संक्रमित

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि नेकां नेता बुखार और खांसी से पीड़ित थे और सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी. उन्होंने बताया कि सोमवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 नियम के अनुसार उनका अंतिम संस्कार होगा और श्मशान घाट पर लोगों को जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Early this morning I lost my senior colleague & former MLA of Kalakote iRajouri) Kr Rachhpal Singh to COVID-19. Only yesterday I spoke to him to wish him well. He was on oxygen support but in good spirits. Less than 24 hours later he is no more. My prayers are with his family.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) September 7, 2020