Atal Bihari Bajpayee fourth death anniversary : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu), उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhand), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने आज राजधानी दिल्ली स्थित ''सदैव अटैल'' (Sadaiv Atal) जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि (Atal Bihari Bajpayee fourth death anniversary) पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

Delhi | President Droupadi Murmu pays floral tribute to former Prime Minister #AtalBihariVajpayee on his death anniversary, at Sadaiv Atal. pic.twitter.com/WPAkfMrHP1



इनके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी ''भारत रत्न'' वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की.

Delhi | Union Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh pay floral tributes to former Prime Minister #AtalBihariVajpayee on his death anniversary, at Sadaiv Atal. pic.twitter.com/x8ItJbRwVI

