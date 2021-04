Former PM Atal Bihari Vajpayee Niece Dies: देश में कोरना का कहर जारी है. कोरोना की चपेट में आम से लेकर खास हर तरह के लोग आ रहे हैं. बीते कई दिनों सें भारत में रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं. इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की भतीजी करुणा शुक्ला (Karuna Shukla) का कोरोना वायरस (Coronavirus) से निधन हो गया है. Also Read - Karnataka Lockdown Update: कर्नाटक में आज से 14 दिन का लॉकडाउन, जानें क्या-क्या खुलेगा और कहां रहेगी पाबंदी

Senior Congress leader and former MP Karuna Shukla passed away last night at a hospital in Chhattisgarh where she was under treatment for #COVID19. She was also the niece of former PM, late Atal Bihari Vajpayee. Also Read - शहाबुद्दीन के बाद अब Underworld Don छोटा राजन हुआ CoronaVirus पॉजिटिव, एम्स में भर्ती कराया गया

(File photo) pic.twitter.com/bFpoLKV7KD Also Read - Video: मध्यप्रदेश के रतलाम में अनोखी शादी! दूल्हे की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव तो PPE Kit पहनकर लिये फेरे...

— ANI (@ANI) April 27, 2021