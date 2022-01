HD Devegowda Corona positive: पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्यूलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा (HD Devegowda) की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. उनके दफ्तर ने बात की जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल उनमें कोरोना के कोई लक्षण (No Symptoms) नजर नहीं आ रहे हैं और वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन्होंने बताया कि पूर्व पीएम ने एहतियातन खुद को आइसोलेट कर लिया है और उनके स्टाफ मेंबर्स का भी टेस्ट किया जा रहा है. देवगौड़ा से पहले कई सीनियर राजनीतिज्ञ इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं. शुक्रवार को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे. उन्होंने एक दिन पहले ही दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के साथ बैठक की थी.Also Read - Assembly Polls 2022: कोरोना के मामलों के बीच क्या रैलियों, रोड शो पर लगी पाबंदियां बढ़ेंगी? चुनाव आयोग की अहम बैठक आज

