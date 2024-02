लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, लाल बहादुर शास्त्री के पोते ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल

Vibhakar Shastri Resignation Latest News: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है. अब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री (Lal Bahadur Shastri) के पोते विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में BJP में शामिल हुए.

विभाकर शास्त्री ने BJP में शामिल होने के बाद कहा, ‘मुझे लगता है कि PM मोदी के नेतृत्व में मैं लाल बहादुर शास्त्री के ‘जय जवान, जय किसान’ के दृष्टिकोण को और मजबूत करके देश की सेवा कर पाऊंगा.’

Hon’ble Congress President Shri @kharge ji! Respected Sir, I hereby tender my resignation from the primary membership of Indian National Congress ( @INCIndia ) Regards Vibhakar Shastri

विभाकर शास्त्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. विभाकर शास्त्री (Vibhakar Shastri) ने ट्वीट कर लिखा, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी! मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा देता हूं.

#WATCH | After joining BJP, Vibhakar Shastri says, “I would like to express gratitude towards PM Narendra Modi, Nadda ji, HM Amit Shah ji, CM Yogi Adityanath ji and Brajesh Pathak for opening the doors of BJP for me. I think that I would get an opportunity to take forward my… pic.twitter.com/tXGb808TqL

— ANI (@ANI) February 14, 2024