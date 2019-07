नई दिल्ली. 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित के निधन से देशभर में शोक की लहर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई जाने-माने नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी शीला दीक्षित के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है. सक्रिय राजनीति में लगभग 4 दशक बिताने वाली शीला दीक्षित ने जहां मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के तहत काम किया, वहीं कुछ वर्षों तक पार्टी से दूर रहने के बाद एक बार फिर वह दिल्ली की सियासत में सक्रिय हो गई थीं. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में उनके मंत्रिमंडल की सदस्य रहीं शीला, वर्तमान कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभों में से एक थीं.

1998 से 2013 के बीच 15 वर्षो तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शोक प्रकट किया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी बदलाव हुआ. कोविंद ने दीक्षित के परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. उन्होंने ट्वीट किया, “दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनीतिक शख्सियत श्रीमती शीला दीक्षित के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ. मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान राजधानी में प्रभावी बदलाव हुआ जिसके लिये उन्हें याद किया जाएगा.”

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ राजनेता श्रीमती शीला दीक्षित के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उनका कार्यकाल राजधानी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर था जिसके लिए उन्हें याद किया जाएगा। उनके परिवार व सहयोगियों के प्रति मेरी शोक-संवेदनाएं — राष्ट्रपति कोविन्द — President of India (@rashtrapatibhvn) July 20, 2019

Just now got to know about the extremely terrible news about the passing away of Mrs Sheila Dikshit ji. It is a huge loss for Delhi and her contribution will always be remembered. My heartfelt condolences to her family members. May her soul rest in peace — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 20, 2019

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन पर दुख जताते हुए शनिवार को कहा कि देश ने एक जननेता खो दिया है और उन्हें दिल्ली के विकास के लिए हमेशा याद किया जाएगा. सिंह ने अपने शोक संदेश में कहा, “मैं शीला दीक्षित जी के निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं. उनके निधन से देश ने एक समर्पित कांग्रेसी जननेता खो दिया है. ‘ उन्होंने कहा, “दिल्ली के लोग उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान विकास में उनके योगदान को हमेशा याद करेंगे.’ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष शीला दीक्षित का शनिवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह 81 साल की थीं.

Former PM Manmohan Singh: I’m shocked to hear the sudden passing away of Smt #ShielaDixit. In her death the country has lost a dedicated Congress leader of the masses. People of Delhi will always remember her contribution to Delhi’s development during her tenure as CM for 3 terms pic.twitter.com/O7b2Byg8sl — ANI (@ANI) July 20, 2019

BJP MP & BJP Delhi President, Manoj Tiwari: I had met her recently, it is a big shock. I remember how she welcomed me like a mother. Delhi will miss her. May God give her family and her close* ones the strength to bear this loss. #sheiladixit https://t.co/zXrwhvkLMe — ANI (@ANI) July 20, 2019

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia: Delhi government has decided to declare 2-day state mourning over the demise of former Delhi Chief Minister Sheila Dikshit. pic.twitter.com/z1BFkak4l5 — ANI (@ANI) July 20, 2019

शीला दीक्षित के निधन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर अपनी शोक संवेदना प्रकट की है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि शीला दीक्षित का निधन दिल्लीवासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है. दिल्ली के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति दे. इधर, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी दीक्षित के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि शीला दीक्षित के निधन का समाचार मिलने से बहुत दुख पहुंचा है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे. दिल्ली आपको बहुत याद करेगा मैम…, आप हमारे जीवन में मां के समान थीं.