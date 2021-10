Manmohan Singh News: पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन स‍िंह (Dr. Manmohan Singh) को दिल्ली के एम्स (AIIMS, Delhi) में भर्ती कराया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक बुखार और कमजोरी की श‍िकायत के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एम्स में भर्ती कराया गया है. न्यूज एजेंसी ANI ने यह खबर दी है.Also Read - कांग्रेस के नेता खुद को तीस मार खान समझते हैं, लेकिन BJP को नहीं हरा सकते : नटवर सिंह

कांग्रेस से जुड़े एक सूत्र के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया, ‘दो दिन पहले उन्हें बुखार आया था और आज चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें भर्ती कराया गया है. Also Read - Haryana News: सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज AIIMS में भर्ती

Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh admitted to All India Institute of Medical Sciences, Delhi

(file photo) pic.twitter.com/SAm5NOpeiF

— ANI (@ANI) October 13, 2021