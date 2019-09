नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को तिहाड़ जेल पहुंचे जहां वे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात करेंगे. आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार चिदंबरम पिछले कई दिनों से तिहाड़ में बंद हैं. सूत्रों के मुताबिक सोनिया और मनमोहन सुबह करीब नौ बजे तिहाड़ पहुंचे हैं जहां वे चिदंबरम से मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि वे दोनों चिदंबरम से उनकी खैरियत पूछने के साथ ही उनके प्रति एकजुटता प्रकट करेंगे.

गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिंदबरम को पिछले दिनों अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इससे पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद ने तिहाड़ जेल पहुंचकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात की थी .सूत्रों का कहना था कि पटेल और आजाद के साथ चिदंबरम के पुत्र एवं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम भी मौजूद थे. माना जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चिदंबरम के साथ कश्मीर, आगामी विधानसभा चुनावों और अर्थव्यवस्था की स्थिति सहित मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की है.

Delhi: Congress Interim President Sonia Gandhi and Former PM Dr Manmohan Singh arrive at Tihar Jail to meet P Chidambaram. pic.twitter.com/ouX4FXniNS

