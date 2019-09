भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का आज 87वां जन्मदिन है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है. बता दें कि मनमोहन सिंह दो बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. अभी वह राजस्थान नें राज्यसभा के सदस्य हैं. मनमोहन सिंह को राजनीति जगत के नेताओं ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है.

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ”हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं. मैं उनके लंबे और स्वस्थ्य जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं.” पीएम के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद यादव जैसे दिग्गजों ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं.

इसके अलावा राजनीति के बड़े नेताओं ने भी उन्हें ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है:

Best wishes to our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh Ji on his birthday. I pray for his long and healthy life.

On his birthday, let us acknowledge Dr Manmohan Singh Ji’s selfless service, dedication & incredible contribution to the cause of nation building.

My best wishes to him on his birthday. I pray for his good health and happiness in the years to come. #HappyBirthdayDrSingh https://t.co/JYvnBfMih9

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 26, 2019