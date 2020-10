थोलांग: हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन होने के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मित्र अर्जुन गोपाल का दशकों पुराना सपना भी शनिवार को पूरा हो गया. दिवंगत अर्जुन गोपाल उर्फ टशी दावा के बेटे अमर सिंह और राम देव ने उद्घाटन के बाद कहा कि उनके पिता ने पूर्व प्रधानमंत्री (वाजपेयी) को इस सुरंग के निर्माण का सुझाव दिया था. Also Read - PM मोदी ने Atal Tunnel का किया उद्घाटन, देखें तस्वीरें और जानें इस सुरंग के बारे में सबकुछ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का उद्घाटन किया. मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ने वाली 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है. इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर घट जाएगी और यात्रा के समय में चार से पांच घंटे तक कमी आएगी. Also Read - Atal Tunnel: PM मोदी ने दुनिया की 'सबसे लंबी' Atal Tunnel का किया उद्घाटन, कहा- 26 साल का काम 6 साल में पूरा किया



प्रधानमंत्री ने बाद में लाहौल घाटी के सिस्सू गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विशेष रूप से टशी दावा को याद किया और सुरंग निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित किया.

यह सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी. इससे पहले भारी बर्फबारी की वजह से घाटी छह महीने तक देश के अन्य हिस्सों से कटी रहती थी . सामरिक रूप से महत्वपूर्ण यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में औसत समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक विशिष्टताओं के साथ बनाई गई है.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इससे पहले कहा था, ‘‘वाजपेयी को यहां सुरंग निर्माण का विचार लाहौल के तशी दोबहे गांव में रहनेवाले अर्जुन गोपाल से मिला था.’’

लाहौल-स्पीति जिले के अपने पैतृक गांव थोलांग में ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में 75 वर्षीय अमर सिंह ने कहा कि वाजपेयी से उनके पिता 1998 में दिल्ली में मिले थे. वह लाहौल-स्पीति जिले के लोगों के फायदे के लिए रोहतांग दर्रे के नीचे से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सुरंग के निर्माण की मांग करने के लिए उनसे मिले थे.उन्होंने कहा,‘‘ मेरे पिता की मौत 2008 में हो गई. आज, उनका दशकों पुराना सपना पूरा हो गया और इस अवसर पर मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है.’

उप निदेशक (शिक्षा) पद से सेवानिवृत्त हुए सिंह ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनके पिता गुजरात के वडोदरा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर (ओटीसी) के दौरान 1942 में करीबी संपर्क में आए थे. और जब 1998 में वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो उनके पिता ने आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ता चमन लाल के जरिए उनसे मुलाकात की.

Himachal Pradesh: Prime Minister Narendra Modi travels from the South Portal of the Atal Tunnel at Rohtang to the North Portal of the tunnel located in Sissu, Lahaul Valley pic.twitter.com/igcX4mJ5eX

— ANI (@ANI) October 3, 2020