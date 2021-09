नई दिल्ली : पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने गुरुवार सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल (NSA Ajit Doval) से मुलाकात की है. इससे पहले उन्होंने बुधवार देर शाम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) से उनके आवास पर मुलाकात की थी. कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की यह मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली थी. अमरिंदर सिंह के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होने की अटकलें पिछले कई दिनों से चल रही हैं.Also Read - पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ ने बढ़ाया कांग्रेस आलाकमान का सिरदर्द, कई विधायक दिल्ली पहुंचे

Delhi: Former Punjab CM Captain Amarinder Singh leaves from the residence of NSA Ajit Doval pic.twitter.com/1pusKM9HhO

— ANI (@ANI) September 30, 2021