हैदराबाद: साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद में एक महिला वेटनरी डॉक्‍टर के साथ गैंगरेप और उसकी मर्डर के चारों आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जांच की रिपोर्ट और घटना से जुड़े सबूत मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(एनएचआरसी) को सौंप दिए. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए उच्‍चतम न्‍यायालय के एक पूर्व जज को नियुक्‍त करने के लिए प्रस्‍ताव दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे पता है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है. हम शीर्ष कोर्ट के पूर्व जज को इस मामले की जांच लिए नियुक्‍त करेंगे, जो दिल्‍ली में बैठेंगे और इस केस की जांच करेंगे.

Supreme Court says it is aware that Telengana High Court is already seized of the matter, we will appoint former Supreme Court judge to inquire into the matter who will sit in Delhi and inquire into the incident. https://t.co/v6v9guY6Q5

