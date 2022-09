Ghulam Nabi Azad Rally: जम्मू-कश्मीर में पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू के सैनिक कॉलोनी में रैली की. रैली को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपनी पार्टी के लिए नाम तय नहीं किया है. जम्मू-कश्मीर के लोग पार्टी का नाम और झंडा तय करेंगे. मैं अपनी पार्टी को एक हिंदुस्तानी नाम दूंगा जिसे हर कोई समझ सके. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य मुद्दा पूर्ण राज्य की बहाली, भूमि का अधिकार और मूल निवासी को रोजगार रहेगा. कांग्रेस नेताओं की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं देखता हूं कि कांग्रेस के लोगों को जब सुबह बस से जेल में ले जाया जाता है और वे उसी समय DG एवं पुलिस कमिश्नर को फोन करते हैं और कहते हैं कि हमारा नाम लिख लीजिए और हमें एक घंटे में छोड़ दीजिए इसलिए आज कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है.Also Read - जम्मू में रैली में गुलाम नबी आजाद ने बताया, क्यों कांग्रेस कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आ रही

कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी पहुंच सिर्फ ट्विटर, कंप्यूटर और SMS पर है इसलिए कांग्रेस जमीन से गायब हो गई है. आजाद ने कहा कि कांग्रेस को उन्होंने खून-पसीनों से बनाई थी. कंप्यूटर से नहीं, ट्विटर से नहीं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं.

I've not decided upon a name for my party yet. The people of J&K will decide the name and the flag for the party. I'll give a Hindustani name to my party that everyone can understand: Former senior Congress leader Ghulam Nabi Azad during a public meeting in Jammu pic.twitter.com/c8If02mgKZ

