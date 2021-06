Former UP Chief Secretary And Retired IAS officer Anup Chandra Pandey Appointed as Election Commissioner: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और यूपी के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे () को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है. इस नियुक्ति के बाद तीन सदस्यीय आयोग के सभी सदस्य अब पूरी ताकत से अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों की देखरेख करेंगे. विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी. Also Read - New CEC Of India: सुशील चंद्रा बने देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सुनील अरोड़ा की ली जगह...

पांडे अब चुनाव आयोग के तीन सदस्यीय पैनल में होंगे जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के 12 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुआ था. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पैनल में अन्य दो सदस्य हैं. पांडे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने 28 जून, 2018 को राज्य की नौकरशाही का नेतृत्व करने के लिए चुना था. वह अगस्त 2019 में सेवानिवृत्त हुए.

उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया और साथ ही राज्य में बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास आयुक्त के रूप में भी काम किया. 15 फरवरी, 1959 को जन्में पांडे कई अहम पदों पर रह चुके हैं. उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री, एमबीए की डिग्री और प्राचीन इतिहास में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है. अगला लोकसभा चुनाव मार्च 2024 में घोषित किया जा सकता है, जो पांडे की निगरानी में हो सकता है. (IANS इनपुट्स)