उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (arish Rawat) और उनके परिवार के चार सदस्य कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित हो गए हैं. पूर्व सीएम ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, 'आखिरकार कोरोना पहलवान ने मुझे जकड़ ही लिया. आज दोपहर बाद मैंने अपनी पत्नी, बेटी, सुमित रावत, पूरन रावत, इन सबका कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया. मैं तब भी अपना कोरोना टेस्ट करवाने में हिचकिचा रहा था. फिर मुझे लगा नहीं, मुझे भी करवा लेना चाहिये और अच्छा हुआ.

उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, 'मैंने टेस्ट करवा लिया. टेस्ट की रिपोर्ट आने पर मैं पॉजिटिव पाया गया हूं और मेरे परिवार के 4 सदस्य भी पॉजिटिव पाये गये हैं. आज दोपहर तक जितने भी लोग मेरे संपर्क में आये हैं वो कृपया अपनी जांच करवा लें, क्योंकि ये सावधानी आवश्यक हैं.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने हरीश रावत और उनके परिवार के सदस्यों की जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

Wishing speedy recovery to former Chief Minister of Uttarakhand Harish Rawat ji and his family members who have tested positive for #Covid_19. May they get well soon. https://t.co/tAiW9zE3dp

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 24, 2021