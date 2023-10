Jammu: श्रीनगर से से राजस्थान जा रहा ट्रक खड्ड में गिरा, 4 लोगों की मौत

Jammu: जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से राजस्थान जा रहा एक ट्रक जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर खड्ड में गिर गया. इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार यह हादसा जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर झज्जर कोटली के पास देर रात हुआ.

#WATCH | Jammu, J&K: Four people died after a truck going to Rajasthan from Srinagar plunged into a gorge at Jammu-Srinagar National Highway in the Jhajjar Kotli area last night

(Video Source: J&K Police) pic.twitter.com/8h26WcwYjD

— ANI (@ANI) October 20, 2023