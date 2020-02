मुंबई: मुंबई के चार नामी होटलों को बुधवार को एक धमकी भरा ई-मेल मिला, जिसमें दावा किया गया है कि इसे भेजने वाला आंतकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि होटल लीला, होटल प्रिंसेज, होटल पार्क और होटल रमाडा इन को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद उनकी जांच की गई. अधिकारी ने बताया कि हालांकि, जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.

Joint CP Crime, Mumbai Police: Four five-star hotels in Mumbai have received a bomb threat over e-mail. The sender of the email claims to be from Lashkar-e-Taiba; police investigating the e-mail pic.twitter.com/TGBneo9p5V

— ANI (@ANI) February 19, 2020