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Four Million Indian Users On Extramarital Dating App 65 Percent Of Users Are Men 35 Percent Women

एक्ट्रामैरिटल डेटिंग ऐप पर हैं 40 लाख भारतीय यूजर, जानें इसमें कितने फीसदी पुरुष, कितनी महिलाएं?

Extramarital Dating App: एक्स्ट्रामैरिटल डेटिंग ऐप पर महिला यूजर्स की संख्या बढ़ी है और पिछले दो सालों में यह 148 फीसदी तक बढ़ गई है.

(photo credit AI, for representation only)

Extramarital Dating App: भारतीय शादीशुदा महिलाएं और पुरुष सारे बंधनों को तोड़ रहे हैं. बड़ी संख्या में शादीशुदा लोग शादी के बाहर भी प्यार और रिश्ते की तलाश में है. एक्स्ट्रामैरिटल डेटिंग ऐप Gleeden ने एक नए सर्वे में ये दावा किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक Gleeden के भारत में 40 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, और इसका मतलब कई मायने हैं. भारत में लोग खुद को‘रूढ़िवादी’ मानते हैं और परिवार में यकीन करते हैं. लेकिन, बड़ी संख्या में भारतीय लोग साथ पाने, अपनी अहमियत महसूस करने, या अपने मौजूदा रिश्तों में किसी कमी को पूरा करने के लिए गुप्त डिजिटल प्लेटफोर्म का सहारा ले रहे हैं.

कैसे हुआ सर्वे

Gleeden ने टियर 1 और टियर 2 शहरों के 25 से 50 साल की उम्र के 1,503 शादीशुदा भारतीयों पर एक सर्वे किया, ताकि यह समझा जा सके कि आज लोग शादी और बेवफाई को किस नजर से देखते हैं.

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क्या पता चला

रिसर्च से पता चला कि 60 फीसदी से ज़्यादा लोग डेटिंग के गैर-पारंपरिक तरीकों को अपना रहे थे. वे ‘स्विंगिंग’ में भी यकीन कर रहे हैं. स्विंगिंग एक तरह की यौन गतिविधि जिसमें सिंगल लोग और शादीशुदा जोड़े, दोनों ही मनोरंजन के लिए दूसरे लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं. लोग रिश्तों के दूसरे तरीकों जैसे ‘ओपन रिलेशनशिप’ और ‘रिलेशनशिप एनार्की’ को लेकर ज़्यादा खुले विचार वाले होते जा रहे हैं.

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बड़ी बातें

65 फीसदी यूजर्स पुरुष हैं, जबकि 35 प्रतिशत महिलाएं हैं

ज्यादातर लोग शादीशुदा हैं या रिश्ते में हैं

महिलाओं की भागीदारी में बढ़ी है

पिछले दो सालों में यह 148% तक बढ़ गई है

औसतन, यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर चैटिंग करने में रोजाना 1 से 1.5 घंटे का समय बिताते हैं. सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच, और फिर रात 10 बजे से रात के बीच देखी जाती है. जब लोग अक्सर अपने रोज़मर्रा के कामों से ब्रेक लेते हैं या फिर अकेले होते हैं.

दूसरे डेटिंग ऐप से भी ऐसे ही संकेत

एशले मैडिसन, एक और ग्लोबल ऐप जो शादी के बाहर के रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, ने पिछले साल बताया कि तमिलनाडु का कांचीपुरम शहर देश में एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर्स के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक बनकर उभरा है.