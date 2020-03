अहमदाबाद: गुजरात में रविवार को कोरोना वायरस के चार नए मामले सामने आने के बाद राज्य में इससे संक्रमित होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई है.

अधिकारियों ने बताया कि चार नए मामलों में से दो-दो मामले अहमदाबाद और गांधीनगर से सामने आए हैं. वडोदरा और सूरत से अब तक तीन-तीन मामले सामने आए हैं, जबकि राजकोट और कच्छ में एक-एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है.

उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया, गुजरात में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 18 हो गई है. इससे पहले शनिवार तक राज्य में कुल 14 मामले सामने आए थे. इनमें हाल में मक्का से लौटने वाली कच्छ जिले की एक महिला भी शामिल है.

Gujarat: People stay off the roads in Rajkot as they observe #JantaCurfew . pic.twitter.com/2I8dGP7EzC

अहमदाबाद में रविवार को दो नए मामले सामने आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या सात हो गई. इसके अलावा गांधीनगर में दो मामले सामने आने के बाद राज्य की राजधानी में संक्रमितों की संख्या अब तीन हो गई है.

Visuals from different areas of Surat in Gujarat. People across India are observing #JantaCurfew. #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/AqkeXhJOPt

