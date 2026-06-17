दिल्ली की भीड़ होगी खत्म! NCR में आ रही हैं 4 नई 'नमो सिटीज़', जानें क्या हैं ये... इनसे कैसे बदलेगा NCR

दिल्ली की बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक कम करने के लिए NCR में चार नई 'नमो सिटीज़' बसाने की तैयारी है. ये शहर RRTS (नमो भारत) नेटवर्क से जुड़े होंगे और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे.

Written by: Farha Fatima
Published: June 17, 2026, 2:46 PM IST
अगले पांच साल में ये शहर बनाए जाएंगे. (image AI)
अगले पांच साल में ये शहर बनाए जाएंगे. (image AI)
  • दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में एक-एक नई ‘नमो सिटी’ विकसित की जाएगी.
  • ये शहर नमो भारत (RRTS) कॉरिडोर के आसपास TOD मॉडल पर बसाए जाएंगे.
  • शहरों में घर, रोजगार, स्कूल, अस्पताल और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी.
  • सरकार का लक्ष्य दिल्ली की भीड़, ट्रैफिक और प्रदूषण कम कर NCR का संतुलित विकास करना है.

नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में चार नई ग्रीनफील्ड ‘नमो सिटीज़’ विकसित करने का फैसला लिया गया है. एक-एक शहर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में बनेगा. कुल ₹5,000 करोड़ की योजना के तहत अगले पांच साल में ये शहर बनाए जाएंगे. इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली पर बढ़ते दबाव को कम करना और NCR में संतुलित विकास करना है. indianexpress.com और 16 जून 2026 को हुई NCRPB बैठक रिपोर्ट के मुताबिक ये शहर नमो भारत (RRTS) ट्रेन नेटवर्क के साथ जुड़े होंगे. NCRTC द्वारा चलाए जा रहे हाई-स्पीड रीजनल रेल सिस्टम के स्टेशनों के आसपास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) मॉडल पर ये शहर बनेंगे. इससे लोग दिल्ली आने की बजाय पास के शहरों में रहकर काम कर सकेंगे. ncrtc.in के मुताबिक NCRPB की बैठक में यह फैसला हुआ. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्यों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे और चैलेंज मोड में चार शहर चुने जाएंगे. दिल्ली में एक सब-सिटी प्रस्तावित है.

नमो सिटीज़ मिक्स्ड-यूज डेवलपमेंट

नमो सिटीज़ मिक्स्ड-यूज डेवलपमेंट होंगी. इनमें हाउसिंग, जॉब्स, स्कूल, हॉस्पिटल और अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं होंगी. NCR की आबादी 2041 तक दोगुनी होकर करीब 15 करोड़ पहुंचने वाली है, जिसमें 67% शहरी होगी. इन शहरों से दिल्ली का बोझ कम होगा.

इन शहरों में हो रहा है काम

NCRTC का Namo Bharat प्रोजेक्ट पहले से ही दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर कॉरिडोर पर काम कर रहा है. नई सिटीज़ इन्हीं कॉरिडोर के साथ जुड़कर विकास को बढ़ावा देंगी. TOD और Value Capture Financing (VCF) से फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी सुनिश्चित होगी.

ट्रैफिक, प्रदूषण और दिल्ली में भीड़ कम

ये शहर पर्यावरण-अनुकूल और सस्टेनेबल होंगे. NCRPB का फोकस डिसेंट्रलाइज्ड अर्बनाइजेशन पर है. इससे ट्रैफिक, प्रदूषण और दिल्ली में भीड़ कम होगी. राज्य अपने प्रस्ताव देंगे और बेहतर प्लान वाले शहरों को फंड मिलेगा.

NCRTC एक जॉइंट वेंचर कंपनी

NCRTC एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें केंद्र और दिल्ली, UP, हरियाणा, राजस्थान शामिल हैं. इसका मकसद बेहतर कनेक्टिविटी से संतुलित विकास करना है. नमो सिटीज़ इसी विजन का हिस्सा हैं. आलोचक कहते हैं कि प्लानिंग सही तरीके से हो तो सफल होगी, वरना सिर्फ नाम रह जाएगा. लेकिन सरकार का मानना है कि RRTS और TOD के साथ ये शहर NCR को नई दिशा देंगे.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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