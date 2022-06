मुंबई के पास अरब सागर (Arabian Sea) में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ONGC) के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग (Emergency Landing) में अब तक चार लोगों की जान चली गई है. वहीं, पांच लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. अस्पताल में इलाज के दौरान चार लोगों की मौत हुई है. कंपनी की तरफ से बताया गया कि जान गंवाने वाले चार में से तीन ONGC के कर्मचारी हैं. हेलीकॉप्टर में दो पायलट समेत कुल नौ लोग सवार थे. यह हादसा मुंबई तट से 50 समुद्री मील दूर हुआ.Also Read - मुंबई के पास समंदर में ONGC का हेलिकाप्टर क्रैश। देखें

Four people, including 3 ONGC employees, dead in Pawan Hans helicopter crash in Arabian Sea: Co official

