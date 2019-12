श्रीनगर: उत्तर कश्मीर में नियंत्रण रेखा के समीप हिमस्खलन की दो अलग-अलग घटनाओं में फंसे चार जवान शहीद हो गए हैं. सेना के एक अधिकारी ने बताया कि भूस्खलन की चपेट में आकर जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के तंगधार क्षेत्र में तीन जवानों की मौत हो गई है और बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में एक जवान की मौत हुई है. जम्मू-कश्मीर में बर्फीले तूफान चपेट में आए सेना के चार जवान शहीद

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि कुपवाड़ा जिले के तंगधार इलाके में मंगलवार दोपहर को सेना की एक चौकी हिमस्खलन की चपेट में आ गई, जिसमें कम से कम दो जवान फंस गए थे.

Another Army person lost his life after an Army patrol was hit by a blizzard in Gurez Sector of Jammu and Kashmir, yesterday. https://t.co/Jcitdlfg5u

