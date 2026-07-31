मुंबई के पास भिवंडी में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी- 9 लोगों की मौत, कई फंसे

मुंबई के पास भिवंडी में एक चार मंजिला बिल्डिंग के भरभराकर गिरने की खबर है. बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम चल रहा था और शुक्रवार की रात यह भरभराकर गिर गई. इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि बिल्डिंग में कई लोगों के फंसे होने की भी खबरें हैं. घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है.
#UPDATE | Maharashtra | The death toll in the Bhiwandi building collapse incident increases to nine: NDRF https://t.co/7kr7uGjxGQ
— ANI (@ANI) July 31, 2026
अधिकारियों के मुताबिक, भिवंडी के बालाजी नगर क्षेत्र में खड़ी कोहिनूर बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम चल रहा था और गुरुवार रात 11.30 बजे इसके गिरने की सूचना मिली. नगर निगर के अधिकारियों के मुताबिक, भिवंडी के बालाजी नगर क्षेत्र में खड़ी कोहिनूर बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम चल रहा था और गुरुवार रात 11.30 बजे इसके गिरने की सूचना मिली. इस 4 मंजिला इमारत में कुल 48 कमरे थे, जिसकी हर मंजिल पर 12 कमरे बने थे. नगर निगम ने इस बिल्डिंग को पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया था.
न्यूज वेबसाइट एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने जानकारी दी कि यहां, बीती रात करीब 9 बजे ही यहां रहने वाले लोगों ने बिल्डिंग में तेज दरार आने की आवाज सुनी थी. लोगों ने अनहोनी होने के डर से परिवारों को इस बिल्डिंग से बाहर निकाला, जबकि बिल्डिंग में रहने वाले कई लोग निकलने की कोशिशों में ही थे कि बिल्डिंग की B विंग भरभराकर गिर गया.
हादसे की सूचना के बाद कई एजेंसियां राहत और बचाव के कामों में जुटी हुई हैं. ठाणे की नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), स्थानीय फायर ब्रिगेड, एक डॉग स्क्वॉड, 4 फायर इंजन, दो एम्बुलेंस और भारी अर्थ मूविंग मशीन को तैनात किया गया है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें