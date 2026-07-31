मुंबई के पास भिवंडी में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी- 9 लोगों की मौत, कई फंसे

Bhiwandi Building Collapse: भिवंडी में एक चार मंजिला इमारत में रिपेयरिंग का काम चल रहा था. गुरुवार की रात को यह भरभराकर गिर गई. इसमें 9 लोगों की मौत की खबर है.

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भिवंडी में 4 मंजिला इमारत गिरी @ANI वीडियो से ग्रैब

मुंबई के पास भिवंडी में 4 मंजिला इमारत गिरी, 9 की मौत

इस इमारत को नगर निगम पहले ही कर चुका था असुरक्षित घोषित

48 कमरों वाली इस इमारत को गिरने से पहले खाली करा रहे थे स्थानीय लोग

राहत और बचाव के काम में जुटीं एजेंसियां, कई लोगों की फंसे होने की आशंका

मुंबई के पास भिवंडी में एक चार मंजिला बिल्डिंग के भरभराकर गिरने की खबर है. बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम चल रहा था और शुक्रवार की रात यह भरभराकर गिर गई. इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि बिल्डिंग में कई लोगों के फंसे होने की भी खबरें हैं. घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है.

#UPDATE | Maharashtra | The death toll in the Bhiwandi building collapse incident increases to nine: NDRF https://t.co/7kr7uGjxGQ — ANI (@ANI) July 31, 2026

भिवंडी के बालाजी नगर की घटना

अधिकारियों के मुताबिक, भिवंडी के बालाजी नगर क्षेत्र में खड़ी कोहिनूर बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम चल रहा था और गुरुवार रात 11.30 बजे इसके गिरने की सूचना मिली. नगर निगर के अधिकारियों के मुताबिक, भिवंडी के बालाजी नगर क्षेत्र में खड़ी कोहिनूर बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम चल रहा था और गुरुवार रात 11.30 बजे इसके गिरने की सूचना मिली. इस 4 मंजिला इमारत में कुल 48 कमरे थे, जिसकी हर मंजिल पर 12 कमरे बने थे. नगर निगम ने इस बिल्डिंग को पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया था.

बिल्डिंग में बीती रात ही आई थी दरार

न्यूज वेबसाइट एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने जानकारी दी कि यहां, बीती रात करीब 9 बजे ही यहां रहने वाले लोगों ने बिल्डिंग में तेज दरार आने की आवाज सुनी थी. लोगों ने अनहोनी होने के डर से परिवारों को इस बिल्डिंग से बाहर निकाला, जबकि बिल्डिंग में रहने वाले कई लोग निकलने की कोशिशों में ही थे कि बिल्डिंग की B विंग भरभराकर गिर गया.

राहत और बचाव का काम जारी

हादसे की सूचना के बाद कई एजेंसियां राहत और बचाव के कामों में जुटी हुई हैं. ठाणे की नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), स्थानीय फायर ब्रिगेड, एक डॉग स्क्वॉड, 4 फायर इंजन, दो एम्बुलेंस और भारी अर्थ मूविंग मशीन को तैनात किया गया है.