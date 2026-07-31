EnglishHindi

मुंबई के पास भिवंडी में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी- 9 लोगों की मौत, कई फंसे

Bhiwandi Building Collapse: भिवंडी में एक चार मंजिला इमारत में रिपेयरिंग का काम चल रहा था. गुरुवार की रात को यह भरभराकर गिर गई. इसमें 9 लोगों की मौत की खबर है.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 31, 2026, 10:51 AM IST
Bhiwandi Building Collapse
भिवंडी में 4 मंजिला इमारत गिरी @ANI वीडियो से ग्रैब
  • मुंबई के पास भिवंडी में 4 मंजिला इमारत गिरी, 9 की मौत
  • इस इमारत को नगर निगम पहले ही कर चुका था असुरक्षित घोषित
  • 48 कमरों वाली इस इमारत को गिरने से पहले खाली करा रहे थे स्थानीय लोग
  • राहत और बचाव के काम में जुटीं एजेंसियां, कई लोगों की फंसे होने की आशंका

मुंबई के पास भिवंडी में एक चार मंजिला बिल्डिंग के भरभराकर गिरने की खबर है. बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम चल रहा था और शुक्रवार की रात यह भरभराकर गिर गई. इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि बिल्डिंग में कई लोगों के फंसे होने की भी खबरें हैं. घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है.

और पढ़ें: मुंबई के कुर्ला इलाके में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी, 4 की मौत, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

भिवंडी के बालाजी नगर की घटना

अधिकारियों के मुताबिक, भिवंडी के बालाजी नगर क्षेत्र में खड़ी कोहिनूर बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम चल रहा था और गुरुवार रात 11.30 बजे इसके गिरने की सूचना मिली. नगर निगर के अधिकारियों के मुताबिक, भिवंडी के बालाजी नगर क्षेत्र में खड़ी कोहिनूर बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम चल रहा था और गुरुवार रात 11.30 बजे इसके गिरने की सूचना मिली. इस 4 मंजिला इमारत में कुल 48 कमरे थे, जिसकी हर मंजिल पर 12 कमरे बने थे. नगर निगम ने इस बिल्डिंग को पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया था.

बिल्डिंग में बीती रात ही आई थी दरार

न्यूज वेबसाइट एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने जानकारी दी कि यहां, बीती रात करीब 9 बजे ही यहां रहने वाले लोगों ने बिल्डिंग में तेज दरार आने की आवाज सुनी थी. लोगों ने अनहोनी होने के डर से परिवारों को इस बिल्डिंग से बाहर निकाला, जबकि बिल्डिंग में रहने वाले कई लोग निकलने की कोशिशों में ही थे कि बिल्डिंग की B विंग भरभराकर गिर गया.

राहत और बचाव का काम जारी

हादसे की सूचना के बाद कई एजेंसियां राहत और बचाव के कामों में जुटी हुई हैं. ठाणे की नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), स्थानीय फायर ब्रिगेड, एक डॉग स्क्वॉड, 4 फायर इंजन, दो एम्बुलेंस और भारी अर्थ मूविंग मशीन को तैनात किया गया है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.