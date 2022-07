शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में चार मंजिला बिल्डिंग शनिवार को दोपहर को भारी बारिश के बीच ताश के पत्तों की तरह ढह गई. इसका एक वीडियो सामने आया है. घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. बिल्डिंग ढहने से पहले खाली कर दी गई थी. इस इमारत में यूको बैंक की एक शाखा, एक ढाबा, एक बार और कुछ अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे. ग्राउंड फ्लोर पर बार में बैठे कुछ लोगों ने खिड़की के शीशे में अचानक दरारें देखीं.” इसके तुरंत बाद ही वह तत्काल इमारत से बाहर निकल गए और बार और ढाबे पर बैठे लोगों को सावधान कर दिया.Also Read - हिमाचल प्रदेश की यह खूबसूरत झील आपको कर देगी मंत्रमुग्ध, 4,300 मीटर की ऊंचाई पर है स्थित

राज्य आपदा प्रबंधन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चौपाल बाजार में दोपहर करीब साढ़े बारह बजे इमारत ढही.

#WATCH | Himachal Pradesh: A four-storey building collapsed in Chopal town in Shimla amid heavy rainfall. The building was already vacated by the local administration pic.twitter.com/FiJbCLty9r

— ANI (@ANI) July 9, 2022