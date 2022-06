Coronavirus Update: देश में चौथी लहर की आशंकाओं (Fourth Covid Wave Update) के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर केंद्र की चिंता बढ़ा दी है. महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल में लगातार नए केस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है. कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नसीहत दी है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को खत लिखा है. खत में कहा गया है कि पिछले 2 हफ्तों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखी गई है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड नियमों में कोई भी ढील नहीं देनी चाहिए और महामारी पर कंट्रोल के लिए काम जारी रखना चाहिए.Also Read - Covid 19 In India: फिर डराने लगे कोरोना संक्रमण के आंकड़े, एक दिन में 7,240 नए मामले आए सामने

Union Health Secy Rajesh Bhushan writes to all States/UTs: In past 2 weeks, an upsurge in #COVID19 cases has been noticed. States/UTs must not lower their guard & continue working towards building on progress made thus far to bring pandemic situation under control.

