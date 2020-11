नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वियना में हुई गोलीबारी की निंदा की है. उन्होंने कहा कि “इस दुख के समय में भारत ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है”. प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “विएना में हुए नृशंस आतंकवादी हमलों से गहरा आघात पहुंचा है. भारत इस दुख के समय में ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है. मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है.” बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब भारत ने फ्रांस के साथ अपने स्टैड को साफ रखा है. इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा था कि मैक्रों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का भारत खंडन करता है और ऐसी बयानबाजी का समर्थन नहीं करता है. Also Read - बिहार की जनता से पीएम मोदी की अपील- भारी संख्या में मतदान करके लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाएं

बता दें कि ऑस्ट्रिया की राजधानी में सोमवार शाम को हुई गोलीबारी में एक बंदूकधारी सहित 3 लोग मारे गए और 14 घायल हो गए. यह घटना कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए निर्धारित देशव्यापी लॉकडाउन के लागू होने से कुछ घंटे पहले हुई. इसी के पलटवार में फ्रांस ने अलकायदा के आतंकियों को तगड़ा जवाब दिया है. माली में आतंकियों के ठिकाने पर फ्रांस ने हवाई हमले किए हैं जिसमें कई आतंकियों के मार गिराए जाने का फ्रांस ने खुलासा किया है. फ्रांस ने यह हमला हमला मिराज फाइटर जेट और ड्रोन्स के जरिए किया.

Deeply shocked and saddened by the dastardly terror attacks in Vienna. India stands with Austria during this tragic time. My thoughts are with the victims and their families.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 3, 2020